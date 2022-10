Evelyn Regly e seu marido, DiegCabral, vão ser pais novamente - Reprodução Internet

Publicado 12/10/2022 09:43 | Atualizado 12/10/2022 09:43

Rio - A influenciadora digital Evelyn Regly anunciou, nesta quarta-feira, que está grávida. "Eu sonhei com esse momento. Sonhei com essa família…", escreveu a artista no Instagram, onde tem mais de seis milhões de seguidores.

Casada com Deigo Sobral, Evelyn também falou sobre as perdas que teve antes de engravidar de seu primeiro filho, Lucas. "Foram três perdas antes do Lucas finalmente chegar e colorir a nossa vida em 2019. Tive medo, mas depois que Lucas nasceu, ele nos fez forte. Nos mostrou que Deus estava presente olhando por nós. E foi essa força que nos encheu de esperança para tentarmos mais uma vez", afirmou.

"Quando vi escrito 'Grávida' mais uma vez eu chorei. Chorei de gratidão, alegria, emoção… O positivo veio e agora somos cinco. (É né?! Eu, Diego, Lucas, Bebê nº dois e Pernalonga Regly)", completou.