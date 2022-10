Bella Campos surge com novo visual após o fim de Pantanal - Reprodução Internet

Publicado 12/10/2022 10:42

Rio - A atriz Bella Campos, que viveu a personagem Muda em "Pantanal", está de visual novo após o fim da novela. Ela postou nos Stories, do Instagram, nesta quarta-feira, algumas fotos em que aparece com os cabelos trançados nos bastidores de uma gravação na Globo.

fotogaleria

Nas imagens, Bella aparece com um vestido preto bem justinho e com alguns recortes. Também é possível ver a aliança que a atriz ganhou do atual namorado, MC Cabelinho. "Perfeita", comentou Silvero Pereira. "Impossível o Cabelinho não se apaixonar", brincou outro seguidor.



Os rumores de romance entre Bella e Cabelinho começaram em setembro. Eles fizeram várias aparições juntos nas redes sociais, mas nunca assumiram o namoro. Na última segunda-feira, Bella Campos postou nos Stories um mimo que ganhou do funkeiro, que estava em turnê em Portugal. "Olha quem trouxe pastel de Belém, direto de Belém. Aulas!", escreveu a atriz.

Recentemente, MC Cabelinho postou nos Stories a aliança cravejada de diamantes que deu para a atriz.