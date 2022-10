Pabllo Vittar cai durante show - Reprodução de vídeo

Publicado 12/10/2022 13:39 | Atualizado 12/10/2022 13:41

Rio - Pabllo Vittar, de 28 anos, deu um susto nos fãs durante seu show, na noite de terça-feira, no Podium da Arena da Amazônia, em Manaus. A cantora levou um tombo do palco enquanto cantava a música 'Amor de Que'. Ela pisou em falso e caiu em cima da plateia, que a segurou. Após o susto, ela terminou sua apresentação normalmente. No entanto, a artista ficou com alguns arranhões no braço e no ombro.

De acordo com a publicação de um fã clube, que compartilhou um vídeo do momento, a cantora reagiu à situação com bom humor. "Nada sou forte, eu comecei a rir", afirmou Pabllo aos risos.

Essa não é a primeira vez que Pabllo Vittar sofre um acidente no palco. Em maio, ela se desequilibrou enquanto fazia parte da coreografia da mesma canção, 'Amor de Que', durante sua apresentação em Nova York, nos Estados Unidos. A cantora caiu de costas no palco.