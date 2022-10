Juliette conversou com os fãs sobre os desafios que enfrenta na carreira musical - Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2022 17:42

Rio - Juliette usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para conversar com os fãs após sua participação no programa "Música Boa ao Vivo", apresentado por Gloria Groove no Multishow. Nos Stories do Instagram, a cantora e ex-BBB revelou o nervosismo que sentiu durante a atração e falou sobre os desafios que tem enfrentado na carreira musical.

"Cantar com Gloria e os meninos foi muito massa. Ela é uma das maiores cantoras do país. E o segundo desafio foi cantar ritmos que não estava habituada. Cantar é diferente. Eu estava super nervosa, mas muito feliz e grata por estar lá", começou a artista, que se apresentou ao lado da drag queen, junto com Tierry e a banda Eva.

Em seguida, Juliette disse ter visto os comentários positivos que recebeu, assim como as críticas a sua performance, e desabafou sobre ter iniciado sua trajetória na música aos 31 anos de idade. "Não tinha experiência nenhuma. Não cantei em barzinho. É diferente. Nunca vi isso acontecendo... A evolução, os passos da carreira, para não sei quantas milhões de pessoas assistirem. O público sabendo que a pessoa está no processo", relatou.

"É muito bom receber os comentários que meu esforço está dando certo. Cantar bem é muito difícil. Eu achava que não. Cantar direito é difícil. É uma respiração entre palavra e outra, tom, trabalho de formiguinha. Você ainda lida com nervosismo, emoção, insegurança, com pressão. É muito difícil. Eu achava que era de boa", continuou a famosa.

A campeã do "BBB 21" finalizou o momento reconhecendo os avanços que já teve e destacou: "Estou feliz com meu esforço e o retorno de vocês. Vai dar certo. Eu tenho vocês e humildade para reconhecer os processos, os momentos, as vitórias e evoluções. Estou reflexiva hoje. Estou orgulhosa. Os maiores cantores desafinam, saem do tom, erraram, isso é normal. Eu achava que não, que era igual ao CD... Não é. É real, é verdade. E isso que é bonito", declarou.