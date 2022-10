Zeca Pagodinho publica fotos ao lado dos netos - Reprodução do Instagram

Publicado 12/10/2022 15:58 | Atualizado 12/10/2022 15:59

Rio - Zeca Pagodinho, de 63 anos, não esconde que é do tipo avô babão. O cantor celebrou o dia das crianças ao lado dos netos, nesta quarta-feira, e publicou alguns cliques com os pequenos no Instagram. O sambista também lembrou que hoje é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida e expôs alguns de seus desejos para a data.

"Dia 12 de Outubro! Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida! Que todas as crianças do Brasil tenham acesso à saúde e educação ! Zeca Pagodinho e sua esposa Mônica celebram com amor seus netos Noah, Catarina, Miguel e Domênico o dia de hoje", escreveu Zeca, em uma das postagens.

Logo depois, ele publicou um vídeo em que seu neto acende uma vela para Nossa Senhora. "Hoje é dia das crianças mas também de Nossa Senhora Aparecida! Que o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo tenham paz e amor no coração!", estimou o artista.







