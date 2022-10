Daniela Mercury com a mulher, Malu Verçosa - Reprodução/Instagram

Daniela Mercury com a mulher, Malu Verçosa Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2022 15:58

Rio - O amor está no ar para Daniela Mercury e Malu Verçosa, que completam 9 anos de casadas nesta quarta-feira. Para celebrar a data, a jornalista usou o Instagram para se declarar à cantora, na legenda de uma foto em que as duas aparecem sorridentes.

fotogaleria

"Nossa vida sempre foi feita de gargalhadas. Acho que falo e faço minhas bobagens só para ver suas covinhas surgirem e seu sorriso iluminar meu dia. Hoje, dia do nosso casamento oficial, celebramos muito mais do que o nosso amor, mas também a conquista da nossa comunidade de poder registrar seus casamentos no civil e ter os mesmos direitos que os cidadãos heteronormativos têm", começou Malu.

Em seguida, Malu acrescentou: "Hoje, comemoramos 9 Anos desse direito que lutamos (e como!) para conseguir e 10 anos que estamos juntas e apaixonadas. Depois de 1 década, temos falado sempre que vivemos nosso melhor momento, que estamos mais apaixonadas e mais felizes".

Ela ainda completou a homenagem com tom político: "Mas algo me diz que o melhor ainda está por vir… Tivemos 6 anos difíceis no Brasil que tanto amamos e agora vamos voltar a ser felizes como nação. Imagine a gente juntando essas duas felicidades, meu amor! Vai ser demais pro meu coração", escreveu. Vale lembrar que as duas tem apoio declarado ao ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva. "Te amo mais e te admiro muito mais. Juntas somos uma multidão", finalizou Malu.

Confira: