Enzo Celulari posa com Chiara, filha de seu pai, Edson Celulari, e Karin RoepkeReprodução Internet

Publicado 12/10/2022 14:53

Rio - Enzo Celulari, de 25 anos, fruto do casamento de Claudia Raia e Edson Celulari, postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece com a irmã caçula, Chiara, de 7 meses de vida. A bebé é filha de Celulari com a atriz Karin Roepke.

fotogaleria

"A boneca mais linda do mundo", escreveu, em italiano, Enzo Celulari. Os fãs fizeram vários elogios. "Que lindos vocês", comentou Karin Roepke. "Ai meu Deus que fofura", disse Jarbas Homem de Mello, padrasto de Enzo.

Edson Celulari e Claudia Raia são pais de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19. O ator também é pai de Chiara, de 7 meses, fruto do casamento com Karin Roepke. Já Claudia Raia está esperando outro filho, um menino, que vai se chamar Luca e é fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello.