Luciano Szafir e a mulher, Luhanna Melloni, oficializam a união Jefferson Tadei / Divulgação

Publicado 12/10/2022 16:22 | Atualizado 12/10/2022 16:27

Rio - Luciano Szafir e Luhanna Szafir oficializaram a união de 11 anos, nesta quarta-feira, em uma cerimônia ao ar livre, para 300 convidados, realizada no Alto das Palmeiras, em Campinas. A celebração foi conduzida pelos amigos do casal Cláudia Gutierres e Otávio.

O apresentador entrou acompanhado da mãe, Beth Szafir, e homenageou o pai, já falecido, Gabriel Szafir, usando o relógio de bolso que foi dele. Já a noiva caminhou até ao altar ao lado da mãe. As alianças foram levadas pelos filhos do casal, David e Mikael, e Sasha, fruto do relacionamento de Szafir e Xuxa.

Luciano não segurou a emoção. "Estava extremamente tranquilo até avistar a Luhanna entrar. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Chorei igual criança", comentou. Luhanna celebrou a data em dose dupla, é que ela completa 39 anos hoje. "Foi tudo mais lindo e emocionante do que eu esperava. E não existe melhor presente do que o amor de nossa vida".