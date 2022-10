Nasce Arthur, terceiro neto do ator Marcos Frota - Reprodução/Instagram

Nasce Arthur, terceiro neto do ator Marcos FrotaReprodução/Instagram

Publicado 12/10/2022 17:55

Rio - Nasceu na manhã desta quarta-feira (12), o neto do ator Marcos Frota. O bebê, que se chama Arthur, veio ao mundo no Brooklyn, bairro de Nova York, nos Estados Unidos.

fotogaleria

O anúncio foi feito pelo filho do ator, Apoena Frota, que compartilhou uma foto da mão do menino segurando o seu dedo polegar, com a legenda “Welcome, Arthur!”

Nos comentários, vários famosos comemoraram o nascimento do menino, incluindo a atriz Carolina Dieckmann, com quem Marcos Frota foi casado até 2004 e teve o filho Davi. Além de Davi e Apoema, o ator é pai de Amaralina e Thaynã, frutos do casamento com Cibele Ferreira, que faleceu em um acidente de carro em 1993.