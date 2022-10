Famosos curtem Dia das Crianças com os filhos na Lagoa Rodrigo de Freitas

Rio - Os famosos aproveitaram o feriado desta quarta-feira para celebrar o Dia das Crianças com os filhos. O casal Taís Araújo e Lázaro Ramos levou João Vicente, de 10 anos, e Maria Antônia, de 7, para pular corda e tomar água de coco na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. Cauã Reymond também foi visto no local, andando de triciclo com a filha, Sofia, 10, fruto do casamento com Grazi Massafera. Pai e filha estavam acompanhados de Mariana Goldfarb, atual esposa do ator.

Relatar erro