Bianca Andrade e o filho, Cris, fazem primeira viagem internacional juntosReprodução/Instagram

Publicado 12/10/2022 18:31

Rio - Bianca Andrade revelou que está realizando sua primeira viagem internacional com o filho, Cris, de 1 ano. Em postagem no Instagram, a influenciadora conhecida como Boca Rosa abriu o álbum de fotos do voo para o México com o herdeiro, fruto do antigo relacionamento com o youtuber Fred.

"Um resumo da nossa primeira noite de viagem internacional juntos. O que poderia ter sido cansativo por serem horas de voo, você com esse jeitinho apaixonante faz tudo se tornar leve", declarou a empresária, na legenda da publicação, feita na madrugada desta quarta-feira.

Em seguida, a mamãe de primeira viagem se derreteu mais pelo filho e revelou o propósito do passeio: "Ah, como eu sou grata por ter me escolhido para ser sua mãe, meu pequeno! Você é a minha paz na vida! Feliz que nessa viagem vamos comemorar o seu dia das crianças e o aniversário da mamain com muito amor, descanso e felicidade. Precisava tanto disso!", completou Bianca.

Nos comentários, fãs e amigos da influenciadora encheram mãe e filho de elogios: "Amo essa dupla!", disse Giulia Be. "Lindos", escreveu Cleo. "Ele é príncipe demais", afirmou o cantor Mateus Carrilho. "Aproveita muito, linda! Melhor coisa da vida! Passa tão rápido", acrescentou Luisa Mell.

