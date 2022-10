Adriano Imperador faz sucesso com fãs durante evento em São Paulo

Rio - Adriano Imperador, de 40 anos, fez o maior sucesso ao chegar para assistir a um jogo da Champions League em uma loja de esportes, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira. O ex-jogador conferiu a partida entre Inter de Milão e Barcelona em meio ao público e posou para muitas fotos, além de distribuir vários autógrafos.

Recentemente, o ex-atleta falou sobre sua saúde mental na série documental "Adriano Imperador". Após a morte do pai, Almir, Adriano entrou em depressão e seu rendimento no esporte caiu muito. "As pessoas não vêem o jogador de futebol como alguém normal. Na minha época, quando aconteceu comigo, foi mais pesado [o tratamento das pessoas]. A gente precisa aprender a compreender uma pessoa, cada um passa por uma dificuldade", disse. Na época, Adriano tinha 27 anos e chegou a falar em encerrar a carreira.

