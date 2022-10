Após fim de namoro, Neymar e Bruna Biancardi posam juntos - Reprodução do Instagram

Publicado 13/10/2022 09:27

Rio - Parece que Neymar e Bruna Biancardi continuam bons amigos mesmo após o fim do namoro. O jogador reencontrou a influenciadora digital em Paris, na França, e publicou um clique ao lado da dela no Instagram, na noite desta quarta-feira. "Resenha! Amor incondicional", escreveu ele na legenda.

O romance dos dois começou em agosto do ano passado. O pedido de namoro, no entanto, só aconteceu em abril deste ano. O anúncio do término do relacionamento foi feito por Bruna em sua rede social. Ela confirmou, em agosto, que está solteira.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição", ressaltou.