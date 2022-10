Após dizer que pretende ser cantora, Bia Bonemer faz participação em show de Matheus Fernandes

Rio - Bia Bonemer, de 24 anos, filha de William Bonner e Fátima Bernardes, subiu ao palco do show de Matheus Fernandes, durante o evento "Farra", em São Paulo, na noite desta quarta-feira. Recentemente, Bia afirmou que deseja ser cantora de pagode.

"Tive algumas reuniões e estou pensando na possibilidade de ser cantora. A gente está em uma idade que tem que experimentar as coisas", afirmou em um podcast.

"Por mim seria no pagode, tem mais a ver comigo e falta mulher, ainda é um lugar muito de homem. Queria cantar com Ludmilla e amo o Mumuzinho. Faria parceria com várias pessoas", completou.

