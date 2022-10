Geisy Arruda posa para ensaio inspirado no Dia das Crianças - Reprodução Internet

Publicado 13/10/2022 10:26

Rio - A influenciadora digital Geisy Arruda postou no Instagram, nesta quarta-feira, um ensaio fotográfico inspirado no Dia das Crianças. Aos 34 anos, Geisy aparece nas imagens usando um body rosa, coroa, asas de borboleta e um catavento. "Dia das Crianças com Ensaio temático e com direito até a asas de borboleta", escreveu na legenda das fotos.

Os fãs fizeram vários elogios a Geisy. "Uma fada fantasiada de fada", disse uma pessoa. "Te acho maravilhosa", comentou outro admirador. "Fadinha", disse um fã. "Princesa linda", elogiou outro internauta. Recentemente, Geisy Arruda lançou seu quarto livro de contos eróticos, "A Dama da Sedução".