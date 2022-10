Lexa - Reprodução / Instagram

LexaReprodução / Instagram

Publicado 13/10/2022 11:49

Rio - Lexa se machucou após ser agarrada à força por um fã, que tentou beijá-la, durante um show. A cantora lamentou a situação através do Twitter, nesta quarta-feira, e pediu mais cuidado aos seus admiradores. "Um fã invadiu o palco e tentou me beijar à força, estou toda machucada e arranhada. Por favor, gente, cuidado pra não se machucarem e também não me machucarem", escreveu a artista.

O fã, em questão, respondeu a publicação e se desculpou: "Já te pedi desculpa pessoalmente e peço aqui também. Eu não queria beijar sua boca, não. Só seu rosto. Como beijei a testa da Luísa Sonza. Lexa, você é perfeita, sem defeitos, maravilhosa", disse o admirador. "Obrigada pelo carinho amor, só cuidado na próxima, tô toda arranhada", pediu Lexa.