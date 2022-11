Liziane Tierrez quebra a costela após se envolver em briga por ciúme - Reprodução do Instagram

Publicado 30/11/2022 09:36 | Atualizado 30/11/2022 09:42

Rio - Liziane Gutierrez se envolveu em uma briga, nesta terça-feira, após não conseguir lidar com o ciúme do ex-namorado, Antônio Macedo. A ex-participante de "A Fazenda", da RecordTV, contou para os fãs, através do Instagram Stories, que não conseguiu ver o amado com outra e partiu pra cima da mulher que estava com ele. A influenciadora digital, então, revelou que fraturou a costela durante as agressões.

"Eu tinha até falado para os meus seguidores que eu tinha caído, porque estava com vergonha de dizer que briguei porque vi meu ex com outra, que briguei por causa de homem. Mas aí não sei se alguém tem vídeo, então preferi assumir logo tudo. Só mais uma coisa, Toni não teve nada a ver com isso. Briguei porque não consegui ver ele com outra", começou Liziane, que falou sobre a fratura na costela.

"O pior é o da costela porque dói para respirar e me deixou inchada. Falei com o médico, mas na costela não se tem muito o que fazer, além de tomar anti-inflamatório e remédio para dor porque dói até pra respirar. Está muito inchado", afirmou ela. "Depois que eu espirrei parece que piorou. Os outros machucados estão de boa, só a costela que está doendo mais agora", completou.

A modelo ainda mostrou que seu ex é quem está cuidando dela em um hotel do Rio. "Ele está no meu hotel comigo, como já disse a culpa foi minha e de mais ninguém. O meu ‘médico’ que está aqui. Está com raivinha porque saiu do rolê dele para vir ficar aqui cuidando de mim. A fratura foi feia".

Por fim, Liziane voltou a assumir a culpa pela briga e disse que se for processada arcará com as consequências. "Não tenho o menor orgulho do que fiz, mas agora já foi. Vocês querem que eu faça o que? Já assumi que o erro foi meu. Agora se a terceira pessoa envolvida na história quiser me processar, pois bem, vou arcar com as consequências dos meus atos".