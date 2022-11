Kaká e Carol Dias comemoram três anos de casamento - Reprodução / Instagram

Kaká e Carol Dias comemoram três anos de casamentoReprodução / Instagram

Publicado 30/11/2022 09:11 | Atualizado 30/11/2022 09:18

Rio - Kaká usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para celebrar os três anos de casamento com a modelo Carol Dias. No Instagram, o ex-jogador de futebol escreveu uma longa homenagem para a amada, que está grávida da segunda filha do casal, uma menina, que se chamará Sarah.