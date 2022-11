Vera Fischer prestigia pré-estreia do filme ’Um Natal Cheio de Graça’ - Araujo / Ag. News

Vera Fischer prestigia pré-estreia do filme ’Um Natal Cheio de Graça’Araujo / Ag. News

Publicado 30/11/2022 08:28

Rio - A atriz Vera Fischer, de 71 anos, prestigiou a pré-estreia do filme "Um Natal Cheio de Graça", em São Paulo, na noite desta terça-feira. Para a ocasião, a veterana escolheu um vestido laranja, bem decotado. Vera Fischer é uma das estrelas do filme, que também tem no elenco GKay, Sérgio Malheiros, Monique Alfradique, Leticia Isnard, Nando Cunha, entre outros atores.

fotogaleria

Em "Um Natal Cheio de Graça", Carlinhos (Sérgio Malheiros) descobre que sua namorada o traiu, mas ele precisa levar alguém para a ceia de família para o Natal. É então que em uma medida desesperada ele leva Graça (Gkay), que acaba se tornando uma ideia péssima e capaz de desunir a família com seus comentários e ações, desagradando a matriarca da família, Lady Sofia (Vera Fischer).