Juliette mostra o corpo escultural em clique de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 27/12/2022 12:59

Rio - Juliette, de 33 anos, esbanjou boa forma ao publicar alguns cliques de biquíni no Instagram Stories, nesta terça-feira. Com um modelo fio-dental, a influenciadora renovou o bronzeado e ainda exibiu a marquinha para seus fãs. "Eita", escreveu a cantora na legenda.

A campeã do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, curte o fim de ano com a família em João Pessoa, na Paraíba. No domingo, Juliette compartilhou com os fãs momentos de seu Natal e comemorou: "Essa foi a primeira vez que passamos um natal assim…Juntos, felizes, com uma ceia linda e muitas razões para agradecer".