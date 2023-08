Simaria e o ex-marido, Vicente Escrig - Reprodução / Instagram

Publicado 07/08/2023 10:14 | Atualizado 07/08/2023 10:15

Rio - Simaria, de 41 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para interagir com os seguidores e aproveitou para dar dicas a uma fã que perguntou sobre como recomeçar a vida após passar por um divórcio. No Instagram, a cantora, que foi casada com o espanhol Vicente Escrig por 14 anos, aconselhou ainda que a internauta "se permita ser feliz".

"Se amando, se cuidando, aproveitando a sua companhia e dos filhos (se tiver). Quando um relacionamento chega ao fim, devemos preservar somente as coisas que nos fizeram bem. Se descubra, se permita ser feliz na sua individualidade", afirmou a artista, que se divorciou em 2022.

Durante a interação, Simaria também aproveitou para falar um pouco sobre seus objetivos para o futuro, sem dar muitos detalhes. "Tem algum sonho para o futuro?", quis saber um fã, ao que a cantora respondeu: "Vários, mas sigo um dia de cada vez, sendo feliz com tudo que já conquistei".