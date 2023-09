Luan Santana se desequilibra e cai durante apresentação - Reprodução de vídeo

Publicado 24/09/2023 13:01 | Atualizado 24/09/2023 13:04

Rio - Luan Santana, de 32 anos, levou um tombo durante seu show em Manaus, na noite deste sábado. Tudo aconteceu enquanto o artista cantava e tocava piano na música "Escreve Aí'. Momentos depois, ele se levanta, pega o microfone, se desequilibra e cai. O cantor, que rapidamente foi socorrido por membros da sua equipe, levantou, riu da situação e continuou sua apresentação normalmente após o episódio.

Alguns registros do momento foram compartilhados nas redes sociais. "O tombo que o nosso querido tomou. Tadinho do Luan. Mas o bichinho é tão fod* que caiu sentado. É um gato mesmo", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Tadinho do meu filho", reagiu outro. "Luan Santana até caindo é lindo", opinou uma terceira pessoa.

Na última quarta-feira , Luan impediu um cinegrafista de cair do palco durante seu show em Fazenda Rio Grande, no Paraná. Andando de costas, o profissional filmava o artista e não percebeu que havia um vão no palco. Ele, então, pisou em falso e foi segurado pelo sertanejo.