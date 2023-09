Cantor Usher - Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2023 11:46

Rio - Cantor Usher, de 44 anos, foi anunciado pela NFL, Roc Nation e Apple Music, neste domingo (24), como a atração principal do intervalo do Super Bowl de 2024. O jogo acontece no dia 11 de fevereiro, no estádio Allegiant Stadium em Paradise, Nevada, nos Estados Unidos.



"É uma honra para toda a vida finalmente dar check no Super Bowl da minha lista de desejos. Mal posso esperar para trazer ao mundo um show diferente de tudo que já viram de mim antes", disse Usher.

"Obrigado aos fãs e a todos que fizeram essa oportunidade acontecer. Vejo vocês em breve", completou o artista.



Será a segunda participação do cantor no Super Bowl. Ele se apresentou em 2011 ao lado do Black Eyed Peas quando o grupo pop foi a atração principal do intervalo do jogo.



Usher já ganhou oito prêmios Grammy e vendeu 80 milhões de álbuns em todo o mundo. E conta com diversos hits como "Yeah!", "My Boo", "OMG", entre muitos outros sucessos.