Juliette é clicada ao lado de affair em shopping no RioEDDO

Publicado 24/09/2023 08:39

Rio - Juliette, de 33 anos, esteve em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado. A cantora passeou pelo local acompanhada de seu affair, o atleta Kaique Cerveny, e de um amigo. Ao perceber a presença do paparazzo, a campeã do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, deu um show de simpatia e fez poses para as fotos.

