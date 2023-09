Anitta faz show no Global Citizen Festival, em Nova York - Iude / Divulgação

Anitta faz show no Global Citizen Festival, em Nova YorkIude / Divulgação

Publicado 24/09/2023 07:38

Rio - Anitta, de 30 anos, brilhou durante sua apresentação no Global Citizen Festival, que visa chamar atenção à extrema pobreza do mundo e causas sócio-ambientais, em Nova York, neste sábado. Com um look nas cores do Brasil, a Poderosa empolgou o público ao som de seus maiores hits, como "Funk Rave", "Grip" e "Envolver".

fotogaleria

Um dos momentos de destaque da apresentação foi quando Anitta cantou a música "Garota de Ipanema", de Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Nas redes sociais, os internautas elogiaram a performance dela. "Anitta cantando Garota de Ipanema em português, em um dos maiores festivais do mundo", disse um usuário do X, antigo Twitter. "O vocal de milhões em Garota de Ipanema", opinou outro. "Anitta foi muito perspicaz quando inventou a transição de 'Garota de Ipanema' para 'Girl from Rio'", comentou uma terceira pessoa.

Animada, a Poderosa não escondeu o orgulho de ter participado do evento. "Estou realizada de viver esse momento. Não só pela honra de participar de um festival que já recebeu tanta gente gigante, mas também pela importância das pautas que o evento promove", comemorou a artista.

Em edições anteriores, o Global Citizen contou com a presença de nomes como Beyoncé, Stevie Wonder, Mariah Carey e Jay-Z. Além de grandes figuras pop, o festival reúne importantes lideranças globais, já tendo sido palco de discursos de Barack e Michelle Obama, por exemplo. Em 2024, o Brasil será representado também pelo governador do Pará, Helder Barbalho, assim como a secretária dos Povos Indígenas do estado, Puyr Tembé.

Anitta cantando Garota de Ipanema em português foi simplesmente o maior ato que já tivemos aaaaah eu amoooo ela tá levando o BRASIL PRO MUNDOOOO#AnittaOnGlobalCitizen #GlobalCitizenFestival pic.twitter.com/rJgHWYi5qQ — ⁷ (@ariih81) September 23, 2023

AH QUE LINDA, ANITTA CANTANDO GAROTA DE IPANEMA pic.twitter.com/QNpVMkUMAj — otavio (@otaviosoty) September 23, 2023

anitta cantando garota de ipanema em PORTUGUÊS, em um dos maiores festivais do mundo, o #GlobalCitizenFestival #AnittaOnGlobalCitizen pic.twitter.com/1NJHHEbh8W — patrick (@boyfromssa) September 23, 2023