Thiaguinho e Bruno Rezende curtem dia de sol em praia no Rio

Rio - O cantor Thiaguinho e o jogador de vôlei Bruno Rezende, mais conhecido como Bruninho, curtiram o dia de sol, neste domingo, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, os dois se refrescaram no mar, colocaram o papo em dia e deram boas risadas.

Quem também esteve na região foi a atriz Giullia Buscacio. Acompanhada do namorado, Diogo Fialho, a atriz de 26 anos renovou o bronzeado nas areias e espantou o calor com um mergulho no mar. De biquíni, a artista que autou nas novelas "Velho Chico" (2016), "Éramos Seis" (2019) e "Travessia" (2023), todas da TV Globo, exibiu o corpão em forma.

