Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Milena (Carol Roberto), Cascão (Theo Salomão) e Magali (Bianca Paiva) - Divulgação/Laura Campanella

Publicado 10/10/2023 12:53

Rio - O filme "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo" ganhou seu primeiro trailer e cartaz, nesta terça-feira (10). Com estreia prevista para 18 de janeiro de 2024, o longa traz os personagens criados por Maurício de Sousa na fase da adolescência com um novo elenco, após o sucesso dos filmes "Laços" (2019) e "Lições" (2021).

A produção tem direção de Maurício Eça e traz Sophia Valverde como a Dona da Rua, enquanto Xande Valois assume o papel de Cebola. Bianca Paiva, Theo Salomão e Carol Roberto completa a turma do bairro do Limoeiro, interpretando Magali, Cascão e Milena, respectivamente. O elenco adulto traz nomes como Mateus Solano, Maria Bopp e Júlia Rabello.

"Reflexos do Medo" foi gravado em locações icônicas na cidade de São Paulo, como a Mansão Jafet e o Colégio Notre Dame. A trama acompanha o primeiro dia de aula do Ensino Médio da Turma do bairro do Limoeiro, quando Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado e decidem tomar uma atitude para impedir que isso aconteça.

Além disso, Magali acabou de ser iniciada na Ordem dos Cozinheiros, um grupo secreto de feiticeiros, do qual sua Tia Nena (Eliana Fonseca) também faz parte. Sem que sua amiga saiba, Mônica recita acidentalmente um feitiço, liberando uma força do mal que estava adormecida havia muito tempo, o que desencadeia uma série de eventos estranhos. Carmem (Giovanna Chaves) aparece em um estado catatônico, assim como o professor Licurgo (Mateus Solano). Agora eles precisam se unir para entender o que está acontecendo e descobrir como proteger o Bairro do Limoeiro.

Confira o trailer: