Gwyneth Paltrow venceu o Oscar de Melhor Atriz de 1999, concorrendo com Fernanda MontenegroReprodução da internet

Publicado 10/10/2023 12:19

Rio - A atriz norte-americana Gwyneth Paltrow, de 51 anos, causou revolta nas redes sociais ao contar que usa a estatueta do Oscar que venceu em 1999 como peso de porta no jardim de sua casa, em Nova York, nos Estados Unidos. Vale lembrar que a artista concorreu com Fernanda Montenegro, de 93, na categoria de "Melhor Atriz", no ano em que a brasileira foi indicada por sua atuação no clássico "Central do Brasil" (1998), dirigido por Walter Salles.

"Funciona perfeitamente", disse Gwyneth, aos risos, quando mostrou o prêmio no chão em vídeo da revista 'Vogue', divulgado nesta segunda-feira (9). A loira venceu a disputa pela estatueta dourada pelo papel que interpretou em "Shakespeare Apaixonado", concorrendo com outros grandes nomes como Meryl Streep e Cate Blanchett.

Não demorou para o trecho da entrevista viralizar no X, antigo Twitter, levando internautas brasileiros a detonar a atriz pelo descaso com a honraria mais cobiçada do cinema internacional. "Quando a pessoa não merece a conquista, ela tem a tendência a não valorizar mesmo", criticou uma pessoa. "Roubou da Fernanda Montenegro pra isso?", questionou outro usuário. "Tem que ser muito idiota pra fazer isso", disparou um terceiro. "Ela fazendo desdém de uma coisa que poderia mudar completamente a vida de outra pessoa. Fernanda Montenegro já é gigante, mas imagina se tivesse levado esse prêmio pra casa", lamentou mais um fã.

Até hoje, Fernanda Montenegro é a única atriz brasileira a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz por uma atuação em língua portuguesa. Em uma famosa entrevista, a veterana comentou a sensação de perder a disputa pelo prêmio: "Eu já sabia que não tinha vencido Melhor Atriz, mas, ao mesmo tempo, a cerimônia estava acontecendo. Eu tava na primeira fila e ainda tinha uns 40 minutos de cerimônia. Quando o Oscar acabou, aquela chuva de repórter em cima de mim na entrada não existia na saída, eu literalmente saí daquele teatro como uma desconhecida".

"Eu sentia uma fome imensa, fome mesmo, eu queria comer um búfalo até não poder mais de tanta fome e fomos para uma churrascaria em Hollywood, Los Angeles, após a festa do Oscar. Foi naquele momento, mordendo um pernil bovino que eu finalmente chorei. Foi ali que senti que o sonho de voltar ao Brasil com o Oscar havia acabado. Eu tava em uma churrascaria americana sem o Oscar. Eu tava chorando", contou a atriz.

O relato emocionado de Fernanda Montenegro sobre a noite em que perdeu o Oscar. pic.twitter.com/fONoowl1sd — Hildegard Angel Oficial (@hilde_angel) February 20, 2021

