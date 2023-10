Lucas Lucco junto à fã, Chalala - Reprodução / Instagram

Publicado 10/10/2023 09:39

Rio - Lucas Lucco, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para lamentar a morte de uma de suas fãs, Chalala, que acompanhava sua carreira desde 2013. O cantor escreveu um longo texto sobre a jovem, que lidava com o câncer, e compartilhou diversas fotos de momentos entre os dois através do Instagram.

"Queria que o mundo soubesse o quanto essa moça da foto foi forte e importante pra mim! Conheci a Chalana em 2013. Desde então, ela foi em todos os shows possíveis e participou de inúmeros momentos especiais da minha carreira", iniciou o artista na legenda do post.

"Obrigado, dona Irani, sei que a senhora apoiou muito a minha presença na vida dela. Agradeço muito por cada esforço que vocês fizeram para estar perto quando possível", acrescentou ele, referindo-se à mãe de Chalala.

Na sequência, Lucas postou o registro do último encontro entre os dois, há quase um mês. "Nosso último encontro foi no dia 10 de setembro. Eu congelei esse momento, vou guardar comigo aqueles sorrisos seus, que eu consegui arrancar, [e as] suas lágrimas de felicidade e seu abraço, que me incentivavam a seguir firme", relembrou o cantor.

"Que bom que eu te disse tudo que queria enquanto pude! Ainda posso, claro, por meio das minhas orações. Não vou me despedir. Até logo. Te amo para sempre. Que Jesus te guarde", concluiu.