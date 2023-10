MC Lan e Lexa fazem as pazes - Reprodução do Instagram

Publicado 10/10/2023 09:15

Rio - Lexa, de 28 anos, contou aos fãs, nesta segunda-feira, que fez as pazes com MC Lan, seu parceiro na música "Sapequinha", lançada em 2018. Em um vídeo publicado no Instagram, a cantora surgiu dançando o hit ao lado do artista e celebrou o retorno da amizade dos dois após alguns anos.

"Quem ama 'Sapequinha' aí? Teve até show na cozinha. O tempo traz o amadurecimento e hoje, depois de tantos anos, fizemos as pazes. Essa música mudou nossas vidas pra melhor, né, MC Lan", escreveu ela.

Os internautas se surpreenderam com a publicação. "Gente, eu nunca em soube dessa briga", comentou um. "Eu nem sabia que os dois tinha brigado", afirmou outro. A ex-mulher de MC Guimê explicou: "Nunca foi explanado (risos), mas estamos de boa agora", frisou.