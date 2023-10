Gabriela Duarte mostrou bunker em que ficou durante ataques do grupo Hamas contra Israel - Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2023 11:06

Rio - Gabriela Duarte, de 49 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira (10), para tranquilizar os fãs após deixar Israel em meio aos conflitos com o grupo islâmico Hamas. A atriz compartilhou no Instagram os registros do primeiro dia após desembarcar em Tel Aviv, capital do país do Oriente Médio, na véspera dos ataques que tiveram início no último sábado (7)

"Andamos pelas ruas, fomos até a praia ver o pôr do sol, tudo perfeito. Ninguém jamais poderia imaginar o que viria a seguir. No dia seguinte, as 6h30 da manhã, soou o alarme. Olhei pela janela e vi fumaça ao longe. Descemos pro lobby do hotel e começamos a entender tudo", escreveu a artista, na legenda da publicação.

Acompanhada pelos filhos, Manuela, de 16 anos, e Frederico, de 12, Gabriela viveu momentos de tensão nas horas seguintes. "Foi o dia inteiro de alarmes e descidas pro bunker. No dia seguinte, com muita sorte, fé e persistência, conseguimos sair de Israel, vindo pra Praga (República Tcheca), onde estamos agora em segurança", declarou ela.

"Ainda estamos tentando entender e digerir tudo isso. Estar tão próximo a um conflito como esse é complicadíssimo. Peço a Deus por quem está lá, peço a Deus que proteja Israel e a todas as vítimas dessa guerra absurda. Muito, muito obrigada por todas as mensagens de carinho e preocupação. Estamos bem", encerrou a filha de Regina Duarte.

Até o momento, foram registrados mais de 1,1 mil mortos nos conflitos entre o Exército israelense e o grupo palestino.