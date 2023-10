William Bonner faz caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas

Rio - O jornalista William Bonner, de 59 anos, aproveitou a manhã desta terça-feira para se exercitar ao ar livre. O apresentador do "Jornal Nacional", da TV Globo, suou a camisa durante uma caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio.

Recentemente, o jornalista comemorou o fato de estar no "JN" há 10 mil dias. "Oi, eu andei fazendo uma contagem. Algumas pessoas já acertaram do que se tratava, outras chutaram muito errado e muito longe. Hoje chega ao fim essa contagem de 10 mil porque eu estou completando exatamente 10 mil dias desde que eu estreei no 'Jornal Nacional'. Não são 10 mil edições do 'JN', não são 10 mil 'boas noites'. São 10 mil dias corridos desde o início de abril de 1996, em que eu vim trabalhar no 'Jornal Nacional' como apresentador", disse.

"Estou muito orgulhoso deste número, muito contente que ele tenha chegado. E também muito feliz de poder agradecer o carinho e a confiança destes 10 mil dias todos e estes anos todos de trabalho e parceria", finalizou, agradecendo ao público.

