Luísa Sonza nega selinho em influenciadorReprodução de vídeo

Publicado 11/10/2023 10:04 | Atualizado 11/10/2023 11:16

Rio - Luísa Sonza, de 25 anos, se surpreendeu com um pedido feito pelo influenciador digital Bruno Guilherme durante a brincadeira 'Dois reais ou um presente misterioso?'. Em um vídeo publicado pelo rapaz no Instagram, a artista opta pela segunda opção e gosta do que encontra na caixa. O curitibano, então, pede um selinho para ela, que nega.

"Você é a pessoa que fez essa brincadeira?", perguntou a cantora. "Fui o primeiro [a fazer]", respondeu o influenciador. "Passada! Que tudo. Eu assisto você", disse a loira. "Sério? Não acredito", reagiu o rapaz.Luísa, então, abriu o presente e viu que tinha um vinho e um chocolate na caixa. "Amei muito. É sempre uns presentes bons assim? Você acertou. Vou tomar esse vinho hoje em sua homenagem", comentou a artista.

Bruno aproveitou a oportunidade e quis saber. "Você acha que esse presente merece um selinho?". A cantora negou e explicou que está traumatizada, depois do término do namoro com Chico Moedas, que a traiu. "Não, calma aí. Para me conquistar (agora) não é tão fácil assim, que eu sou toda traumatizada. Não estou tão fácil. Estou fechada para amores, mas eu adorei o vinho, já é o começo", desabafou. O influenciador entendeu e pediu um abraço. Desta vez, Luísa acatou o pedido.