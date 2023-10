Dançarina Savanah e MC Cabelinho gravam clipe - Reprodução Internet

Dançarina Savanah e MC Cabelinho gravam clipeReprodução Internet

Publicado 11/10/2023 08:20

Rio - A dançarina Savanah postou no Instagram, nesta terça-feira, alguns vídeos em que aparece no maior clima de romance com MC Cabelinho. Especula-se que as imagens sejam uma prévia de algum clipe do funkeiro. "Faz uma loucura por mim?", escreveu Savanah na legenda das imagens.

Os seguidores da dançarina ficaram em polvorosa e fizeram vários elogios. "Cabelinho ficou invisível ao seu lado. Que mulher", disse uma pessoa. "Quem zerou o game foi ele", afirmou outro admirador. "Vem pedrada aí", disparou uma seguidora. "Os bastidores de milhões", comentou um fã.

Os fãs também fizeram piadas sobre o término de Cabelinho e da atriz Bella Campos. "Cuidado pra ele não ver uma loira", disse uma pessoa. O comentário é uma referência aos rumores de que MC Cabelinho traiu a então namorada, Bella Campos, com uma mulher loira. O cantor nunca falou sobre o assunto.

"Estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar", disse Bella Campos ao anunciar o término do namoro.

"Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", completou a atriz.

Savanah é dançarina profissional. Recentemente, ela tem investido na carreira de cantora. No Instagram, a beldade já tem mais de 142 mil seguidores acompanhando suas postagens.