Publicado 10/10/2023 22:23

Rio - Diversos famosos marcaram presença, nesta terça-feira (10), no show do The Weeknd, no Allianz Park, em São Paulo. Luan Santana, Viih Tube e Eliezer foram alguns dos nomes que curtiram a primeira noite de apresentações do cantor canadense na capital paulista.

Além deles, Yasmin Brunet, Flavia Viana, Mileide Mihaile, Mc Soffia, Gominho, Alvaro, Lucas Guedez, Maria Faro e o namorado, Caio Narcisi, Juliano Floss e Supla também fizeram questão de curtir a noite. The Weeknd vai se apresentar novamente em São Paulo na próxima quarta-feira (11).