Camila Queiroz e seu personal, Chico SalgadoReprodução/instagram

Publicado 10/10/2023 19:21

Rio - A atriz Camila Queiroz, de 30 anos, surgiu ao lado de seu personal trainer, Chico Salgado, em uma nova foto na academia. Nesta terça-feira (10), fãs da artista ficaram chocados com sua forma física e a definição do seu abdômen após o treino.

"A mesma, só que diferente!! @camilaqueiroz", brincou o professor na legenda da publicação. No registro, Camila posa no espelho com o instrutor, usando um conjunto de top e calça legging preta na frente dos equipamentos de malhação. A esposa do ator Klebber Toledo mostrou seu carinho pelo treinador nos comentários: "A loirão tava com saudade, Chico!", escreveu a famosa.Internautas deixaram suas opiniões sobre do look da influenciadora no registro. "Que corpão. Parabéns, Camila, está linda", admirou uma pessoa. "Ela é sempre linda", disse outra. "Que bonita, eu quero esse treino", contou uma terceira. "Todas as fotos carregadas de boas vibrações", afirmou mais uma.