Camila Loures coloca mansão em Belo Horizonte à venda por R$ 10 milhões - Reprodução / Instagram / TikTok

Camila Loures coloca mansão em Belo Horizonte à venda por R$ 10 milhõesReprodução / Instagram / TikTok

Publicado 10/10/2023 17:06

Rio - A youtuber Camila Loures, de 28 anos, colocou sua mansão localizada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, à venda por R$ 10 milhões. O corretor Tiago Melo publicou um vídeo nas redes sociais, fazendo um tour completo pela a propriedade.

fotogaleria

O imóvel possui 1.800m², tendo três andares, cinco quartos, sendo três com suítes, e sete banheiros. A mansão ainda conta com um amplo espaço gourmet, com churrasqueira, piscina, SPA e sauna.Ainda no piso térreo, há uma sala ampla com dois ambientes, cozinha, despensa, lavanderia e garagem coberta para três carros. No segundo andar, há outra sala, duas suítes, um closet, um quarto e um banheiro social. Já no terceiro andar, tem mais alguns quartos, suíte master com hidro 75m2 e vista para a lagoa e sala com lareira e vista para a lagoa.