Paulo Vieira - Reprodução

Paulo Vieira Reprodução

Publicado 10/10/2023 14:29

Rio - A Academia do Emmy Internacional anunciou seus novos membros votantes, nesta terça-feira (10). A organização selecionou 51 profissionais da comunicação e do audiovisual, de 24 países, para se juntar ao júri especializado de uma das premiações de maior prestígio da TV. A lista inclui nomes conhecidos do público brasileiro como o humorista e apresentador Paulo Vieira, da Globo.

fotogaleria

Nataly Mega, produtora da Framboesa Filmes, e Konrad Dantas, diretor criativo e fundador da Kondzilla, também representam o Brasil na lista de novos membros. Além do trio, o grupo traz ainda: Gabriel Jacome, chefe de conteúdo da TV Globo; Renata Brandão, CEO da Conspiração Filmes; Patrícia Landi, gerente de projetos do Centro de Cultura da Globo; e Mariana Youssef, diretora da ATR Filmes.

Bianca Comparato, Fábio Porchat, Antonio Tabet e Jacqueline Sato são outros brasileiros que fazem parte da Academia.

A novidade foi celebrada por Paulo Vieira no X, antigo Twitter: "Meu Deus. Simplesmente isso: eu sou um (novo) membro da Academia. Eu nunca vou me acostumar com tantas vitórias, nunca vou fingir costume, vou sempre celebrar e agradecer", declarou o comediante.

Conhecido por impulsionar a cultura nascida nas favelas do Brasil, Konrad Dantas também comemorou a conquista: "Obrigado, Emmy Internacional, pelo reconhecimento. Pra quem achava que as minhas metas eram impossíveis, cuidado", declarou o empresário, no Instagram. "Agora é continuar trabalhando duro pra se manter no topo do segmento do audiovisual na cultura urbana e desenvolvendo muitos projetos pra economia criativa e em breve levantar uma estatueta em Nova York e trazê-la pro Brasil", completou ele.