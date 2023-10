Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2023 13:48 | Atualizado 10/10/2023 15:17

Rio - Whindersson Nunes, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para interagir com os fãs e contou como faz para emagrecer rapidamente nas semanas em que precisa participar de competições de boxe. O humorista, que lutará contra o youtuber MyMateNate, de 30 anos, na Inglaterra, afirmou utilizar o método de desidratação e, através disso, conseguir perder até seis quilos.

"Eu faço desidratação mesmo. Não é saudável. Não é uma coisa assim [tranquila]. Primeiro a gente hiper-hidrata, tem que beber muita água durante a semana da luta para quando chegar perto dos últimos dias tirar essa água", explicou o influenciador, que não aconselha a técnica.



De acordo com Whindersson, utilizam-se saunas, roupas térmicas para pular corda, entre outros artifícios para conseguir retirar parte da água presente no corpo. "Nosso corpo é 70% água. Se você beber muita água, irá ficar com setenta e poucos por cento. Aí, chega perto do dia, você tira esses poucos porcento e volta para o 70% de novo", contou ele, que no dia 14 de outubro enfrentará MyMateNate, em Manchester.