Gabriela Duarte tranquiliza seguidores ao postar fotos com a família em PragaReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2023 15:12

Rio - A atriz Gabriela Duarte, de 49 anos, fez um desabafo nas redes sobre o ataque que sobreviveu em Tel Aviv, Israel, no último sábado (07). Nesta terça-feira (10), a artista compartilhou novos cliques da família se recuperando do susto e "turistando" na cidade de Praga, destino atual de sua viagem.

"Um pouco de hoje. Voltando a respirar em Praga, essa cidade incrível. Amanhã Roma, e de lá voltamos pro Brasil. Vou contando tudo por aqui. Sigo agradecendo as mensagens de carinho e apoio que temos recebido", escreveu a filha da atriz Regina Duarte na legenda da publicação. Na série de fotos, Gabriela surge explorando as belezas da capital da República Tcheca ao lado da herdeira, Manuela, de 17 anos. O caçula da famosa, Frederico, de 11, também está na viagem em família, mas não aparece em nenhum registro da cidade.O conteúdo descontraído do post da atriz dividiu opiniões de usuários do Instagram: "Que estranho, quem estava numa situação tão ruim ruim já postar fotos de turista como se nada estivesse acontecendo! Fico impressionada com a falta de compaixão e com a desinformação de suas postagens", criticou uma pessoa. "Muito aliviada de saber que vocês estão em segurança", contou outra. "Tão bom te ver longe daquele lugar! Deus é bom o tempo todo", disse uma terceira. "Essa viagem vai ter história pra contar", brincou mais uma.