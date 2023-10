Reprodução/Instagram - Ex-atriz pornô Mia Khalifa é demitida da empresa Red Light Holland

Publicado 10/10/2023 13:47 | Atualizado 10/10/2023 13:49

Rio - A ex-atriz pornô libanesa Mia Khalifa foi demitida empresa Red Light Holland após celebrar ataques do grupo extremista Hamas em Israel no sábado passado, (7), que deixou centenas de mortos, incluindo dois brasileiros.





Apoiadora da Palestina, ela comparou a imagem de terroristas em Israel a um quadro renascentista. Além disso, Mia, de 30 anos, pediu aos extremistas do Hamas que virassem os telefones e filmassem os vídeos dos conflitos na horizontal.

"Eu só quero ter certeza de que haverá imagens em 4K do meu povo quebrando as paredes da prisão ao ar livre em que foram forçados a sair de suas casas, para que tenhamos boas opções para os livros de história que escrevem sobre como eles se libertaram do apartheid", disse ela

"Considere-se demitida imediatamente. Simplesmente nojenta. Por favor, evolua e se torne um ser humano melhor. O fato de você tolerar a morte, a violação da vida, os espancamentos e a tomada de reféns é verdadeiramente nojento. Nenhuma palavra pode explicar sua ignorância", afirmou o empresário Todd Shapiro, através do Twitter.

A ex-atriz pornô rebateu o comentário do chefe na rede social. "Eu diria que apoiar a Palestina me fez perder oportunidades de negócios, mas estou mais zangada comigo mesmo por não ter verificado se estava ou não fazendo negócios com sionistas. Meu erro", escreveu

Mia Khalifa atuava como consultora da Red Light Holland, empresa especializada na produção e comercialização de cogumelos alucinógenos, legalizados em alguns países europeus.

Sobre Mia Khalifa

Mia Khalifa nasceu no Líbano e se mudou para os Estados Unidos em 2000. Em outubro de 2014, ela iniciou sua carreira na indústria pornográfica. Em dezembro do mesmo ano, ela se tornou a atriz mais vista do mês no site Pornhub.

Ela foi alvo de críticas e polêmicas no Oriente Médio, após gravar filmes com cenas de atos sexuais vestindo um hijab islâmico. Três meses depois, ela desistiu da profissão após afirmar que se arrependeu da carreira.

Atualmente, ela é influenciadora digital e possui mais de 27 milhões de seguidores só no Instagram e também publica conteúdo adulto na plataforma Onlyfans.