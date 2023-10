Claudia Ohana comemora os 40 anos da filha, Dandara - Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2023 16:10

Rio - Claudia Ohana, de 60 anos, usou suas redes para se declarar para sua única filha, Dandara, em seu aniversário de 40 anos. Nesta terça-feira (10), a famosa deixou seguidores admirados ao postar cliques ao lado da herdeira.

fotogaleria

"Hoje é o dia do meu bebê!! O meu bebê cresceu e se tomou uma mulher forte, amiga, sincera, inteligente e etc, etc.... Te amo e te desejo um mundo de possibilidades e de felicidades. Te amo", escreveu a artista na legenda da publicação. Claudia aparece abraçada com a aniversariante nos registros, exibindo sua beleza natural com uma blusa preta de manga comprida. Já Dandara surge nos braços da mãe, usando uma camisa social branca e chamando atenção pela similaridade de suas feições com as da atriz veterana. "Meu Deus, como são parecidas! Lindas demais!!", exclamou uma internauta.Fãs das artistas aproveitaram os comentários para elogiar a beleza da dupla e desejar felicidades à família: "Deus abençoe e proteja vocês sempre! Feliz novo ano, Dandara", disse um perfil. "Que deslumbrantes essa filha e essa mãe, não dou conta", elogiou outro. "Parabéns! Tudo de melhor pra vocês! Uma lindeza essa família", afirmou um terceiro. "As duas são maravilhosas! Muito iguais", declarou mais um.