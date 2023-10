Diones comenta vídeo de Kayky Brito - Reprodução

Publicado 10/10/2023



Rio - Diones da Silva, motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito, se emocionou ao ver o vídeo publicado pelo ator, no Instagram, nesta terça-feira. O artista apareceu falando pela primeira vez após o acidente, no início do mês passado, e agradeceu o profissional pelo socorro prestado. "Salvou minha vida".

"Que felicidade te ver assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom, Kayky. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!", comentou Diones.

Vários famosos também reagiram a postagem de Kayky. "Deus abençoe muito você. Glória a Deus. Que maravilha ver você assim", disse Cacau Protásio. "Kayky, amém! Deus é mais! Muito feliz pela sua recuperação. Você é um ser especial! Seja muito feliz sempre", afirmou Pérola Faria. "Ah querido, que bom te ver assim", celebrou Fabiana Karla. "Vivaaa! Que bom te ver assim", vibrou Talitha Morete.

Kayky Brito foi atropelado enquanto atravessava a Avenida Lucio Costa, entre os postos 6 e 7, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em 2 de setembro deste ano. O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva dirigia o veículo no momento da colisão e foi quem prestou socorro ao artista.

A Polícia Civil concluiu o inquérito do atropelamento e informou que, no momento do acidente, o motorista dirigia a 48km/h, abaixo da velocidade permitida na via, que é de 70km/h. Ainda segundo o delegado Ângelo Lages, da 16ªDP (Barra da Tijuca) responsável pelo caso, o motorista não responderá por crime algum porque ficou comprovado que ele estava dentro do limite de velocidade e não havia ingerido bebida alcóolica. A polícia solicitou o arquivamento do caso e vai encaminhar o inquérito ao Ministério Público.