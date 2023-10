Felipe Neto revela que não saia de casa devido às ameaças que recebia - Reprodução / Youtube

Felipe Neto revela que não saia de casa devido às ameaças que recebiaReprodução / Youtube

Publicado 10/10/2023 21:54

Rio - Felipe Neto, de 35 anos, falou nesta terça-feira (10), durante sua participação no podcast "PodPah", que devido a quantidade de ameaças fez ele ter medo de sair para determinados lugares, além de ter levado sua mãe para morar fora por segurança.

fotogaleria

Durante a conversa, os apresentadores Igor e Thiago, revelaram que a entrevista aconteceu após várias tentativas. E o youtuber relembrou que tentou convencê-los a gravar o programa em casa, porque "está em uma fase mais caseira".



Felipe contou que o motivo é por causa das penúltimas eleições, da qual participou ativamente. Ele falou que as mensagens de ódio que passou a receber mudaram sua rotina e o tornou mais caseiro. "São quase cinco anos, a galera mistura muitas coisas. Quando eu entrei nessa pegada de falar de questão social, de falar de questão política, eu não imaginava que isso ia acontecer. Quando eu vi, eu estava tomando tiro de todo lado, e nunca mais parou!".



"Sinto falta de não ter medo. O que eu queria mesmo era ir nos lugares onde eu cresci lá no Rio, mais no suburbão mesmo, mas, infelizmente, tenho que ir nesses outros lugares", lamentou o youtuber.



Recentemente Felipe foi para Portugal e contou que ficou feliz de se sentir seguro nos lugares e não se sentir ameaçado por lá. "Minha vida poderia ser isso no Brasil! Mas foi muito duro. E, como consequência disso, eu passei por coisas que nenhum ser humano deveria passar, ser chamado de tudo o que eu fui, ameaçado de morte, ter que retirar minha mãe do país. Então, o que eu sinto falta mesmo é sair na rua, não precisar ter segurança, porque as pessoas que discordam de mim aceitam, entendeu? Eu gostaria muito disso!".