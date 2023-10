Jade Picon revela se tem vontade de ter filhos e reflete sobre maternidade - Reprodução / Youtube

Publicado 10/10/2023 20:09

Rio - Jade Picon, de 22 anos, falou nesta terça-feira (10), durante podcast "PodDelas", sobre maternidade e revelou se tem vontade de um dia ser mãe. Durante a conversa, a atriz relembrou a gravidez da sua primeira personagem, Chiara, na novela "Travessia", da TV Globo. Ela ainda disse que é necessário querer e ter noção da responsabilidade que a maternidade é.

"Não é algo que eu penso agora com 22 anos de idade. Eu sinto muito que assim, coisas que você pensa para o seu futuro acaba limitando o seu presente. Eu tenho medo. Tem gente que diz: 'Com 25 anos eu vou ter filho e estar casada. Aí chega nos 25 anos e aceita qualquer merd* só porque você pensou que queria isso", explicou a atriz.Jade ainda revelou que quer ser mãe no momento que conhecer especial. "Quando eu conhecer alguém que me desperte a vontade de criar uma vida juntos. Na hora em que eu olhar para uma pessoa e pensar: 'Caraca, imagina se a gente gerasse uma vida juntos'. Até o momento eu não conheci e espero que seja mais para frente".