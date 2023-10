Helena Ranaldi mostra semelhança com o filho, Pedro Waddington - Reprodução/Instagram

Helena Ranaldi mostra semelhança com o filho, Pedro WaddingtonReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2023 18:12

Rio - A atriz Helena Ranaldi impressionou a web ao exibir sua semelhança física com o filho, Pedro Waddington. Nesta terça-feira (10), a artista, de 57 anos, deixou internautas de queixo caído com seu nível de similaridade com o herdeiro.

"Com o meu clone...", escreveu a famosa na legenda da publicação. No registro, a modelo aparece sorridente enquanto se apoia no ombro do primogênito, usando uma blusa de manga comprida listrada. Pedro tem 23 anos e é fruto do casamento da influenciadora com o diretor Ricardo Waddington, que terminou em 2004.Fãs da personagem Raquel do clássico 'Mulheres Apaixonadas' concordaram com a mãe coruja e admiraram a beleza da dupla nos comentários: "Realmente é o seu clone. É sua versão masculina e, por sorte, saiu com essa beleza impecável sua", afirmou uma seguidora. "Você ficou linda de bigode, Helena!", brincou outra. "São iguais! É impressionante!", exclamou uma terceira.