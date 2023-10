Key Alves rebate acusações de que teria mentido sobre compra de sua nova mansão - Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2023 19:49

Rio - A ex-BBB Key Alves rebateu, nesta terça-feira (10), as acusações de que teria mentido sobre a compra de sua nova mansão, no bairro de Alphaville, em São Paulo . A influenciadora comentou na publicação do jornalista Leo Dias que o imóvel é dela, já que está pagando por ele.

"A casa alugada ou comprada é minha pelo momento que estou pagando. Em nenhum momento eu falei que comprei. Agora o seu jornalismo invasivo de ficar pressionando e mandando mensagem para o meu eletricista, acha certo? A sua casa que deveria cair. Péssimo. Gostava de você, mas depois disso, uó", escreveu Key, criticando a manchete do jornalista que dizia: "A casa caiu! Key Alves dá a entender que comprou mansão, mas alugou!".

Na última quinta-feira (5), a influenciadora usou as redes sociais para compartilhar a conquista com os seguidores e relembrou sua história de superação. "Há 13 anos eu morava numa casa em uma comunidade de Bauru chamada Ferradura Mirin, e saí de lá atrás de um sonho. Não tinha nada, eu vim do pouco. Hoje sinto vontade de chorar olhando para essa casa onde estou morando", começou.

"Era difícil de conseguir, mas eu trabalhei dia e noite e Deus me abençoou e mudou os meus planos. Hoje tô aqui pra provar para mais de 12 milhões de pessoas que quem sonha alto pode estar no topo! A vitória vem com o tempo para quem está no corre, nunca esqueça que Deus tá vendo o seu esforço lá de cima. Toda honra e toda glória ao senhor. Obrigada", finalizou.