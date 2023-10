Neymar Jr. tira soneca com os filhos, Davi Lucca e Mavie - Reprodução/Instagram

Neymar Jr. tira soneca com os filhos, Davi Lucca e MavieReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2023 17:13

Rio - O jogador Neymar Jr. derreteu o coração de internautas ao compartilhar uma foto sua tirando um cochilo com seus dois filhos, Davi Lucca e Mavie . Nesta terça-feira (10), o atleta posou ao lado dos herdeiros e encantou fãs com o registro do momento fofo.

fotogaleria

O atacante legendou o post simplesmente, usando dois emojis temáticos de coração para expressar seu amor pelos pequenos. Na foto, Neymar aparece deitado com a recém-nascida nos braços , dormindo de mãos dadas com seu filho mais velho, que tem 12 anos.A postagem emocionou seguidores do "Menino Ney", que foram aos comentários para encher a família de elogios: "Que momento lindo", admirou uma pessoa. "Paizão maravilhoso!", exclamou outra. "Não tem nada melhor no mundo que nossos filhos", afirmou uma terceira. "Que Deus abençoe essa família linda!", desejou mais uma.