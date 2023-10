Carla Diaz desmente boatos de affair com Lucas Lucco - Reprodução

Carla Diaz desmente boatos de affair com Lucas LuccoReprodução

Publicado 10/10/2023 20:32

Rio - Carla Diaz negou, nesta terça-feira (10), os boatos de que estaria tendo um affair com Lucas Lucco, com quem vive um par romântico no filme "Rodeio Rock" . No story do Instagram, a atriz revelou que a informação é uma falta de respeito com seu trabalho e com ela como mulher.

fotogaleria

"Eu acordo e já tem um monte de notificação com o meu nome e com fake news. Então, é óbvio que eu tive que vir aqui desmentir porque é um absurdo. Primeiro, é uma falta de respeito com mulher e outra, é uma falta de respeito com o meu trabalho. Eu sou atriz há 30 anos, então, eu exijo respeito. Não é só porque eu estou estreando um filme que dá direito de abrir para um monte de mentira", começou.

"Então, para você que gosta de história de ficção, de romance de ficção, eu indico assistir o filme 'Rodeio Rock', que está em todos os cinemas do Brasil. E para você que gosta de outros gêneros de filme, eu também estreio, no final do mês, dia 27 de outubro, outro filme. E hoje ainda tem mais novidade. Então, se quiser acompanhar meu trabalho, é aqui. Ficção é nos cinemas", finalizou.