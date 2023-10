Ana Castela mostra bode que ganhou de presente - Reprodução / Instagram

Ana Castela mostra bode que ganhou de presenteReprodução / Instagram

Publicado 10/10/2023 17:51

Rio - Ana Castela, de 19 anos, compartilhou com seus fãs, na última segunda-feira (9), através do Stories do Instagram, que ganhou um bode de presente. A cantora revelou que o animal se chama Zip e que ele está em processo de adaptação.